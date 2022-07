Die Gefahr eines Gaslieferstopps aus Russland drückt die Uniper-Aktie weiter nach unten. Am Montag hat der Energieversorger einmal mehr ein neues Rekordtief erreicht. Noch immer ist offen, wie die Ausgestaltung einer möglichen Rettung durch den Bund ausfallen könnte. Die Vorstellungen gehen weit auseinander.Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will zwar Geld bereitstellen, aber auch den finnischen Uniper-Großaktionär Fortum mit in die Pflicht nehmen. Derweil hat die finnische Regierung, die wiederum ...

