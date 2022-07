Am vergangenen Dienstag brach die Eckert & Ziegler-Aktie um 16 Prozent ein, doch im Rest der Woche wurde der Kursrutsch fast vollständig aufgeholt. Am Ende stand im Wochenchart ein "Hammer", der oft die Basis einer Aufwärtswende ist. Wird das auch hier so kommen?

