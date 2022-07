DGAP-Ad-hoc: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Anleihe

SINGULUS TECHNOLOGIES AG: Der Gemeinsame Vertreter der Anleihegläubiger legt Mandat nieder



12.07.2022 / 08:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR SINGULUS TECHNOLOGIES AG: Der Gemeinsame Vertreter der Anleihegläubiger legt Mandat nieder Kahl am Main, den 12. Juli 2022 - Die C&P Treuhand- und Beratungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, in der Funktion als Gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger der SINGULUS TECHNOLOGIES AG, hat dem Unternehmen durch ihren rechtlichen Vertreter Herrn Harald Busch, WP StB, mitgeteilt, dass der Gemeinsame Vertreter sein Mandat mit sofortiger Wirkung niederlegt. Der Gemeinsame Vertreter begründet den Schritt gegenüber der Gesellschaft mit einem bisher nicht erkennbaren formalen Interessenkonflikt. SINGULUS TECHNOLOGIES wird zusammen mit dem größten Anleihegläubiger einen Vorschlag für die Neuwahl eines Gemeinsamen Vertreters vorstellen und diesen in der Gläubigerversammlung zur Abstimmung stellen. SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,

D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5 Kontakt: Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 6188 440 1612 Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de 12.07.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de