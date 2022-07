Nach dem schwachen Wochenauftakt zeichnen sich am deutschen Aktienmarkt am Dienstag weitere Verluste ab. Der DAX -1,40% wurde am Morgen zeitweise rund 0,6 Prozent tiefer bei 12.757 Punkte Taxiert. Dabei wird der deutsche Leitindex einmal mehr von Konjunktursorgen belastet. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 -0,63% wird noch etwas schwächer erwartet. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am ...

