Amazon will das bargeldlose, bequeme Bezahlen ausweiten. Der E-Commerce- und Cloudkonzern setzt seine smarten Einkaufswagen, Dash Carts genannt, nun laut CNBC bei Whole Foods ein. In Kürze bringt Amazon eine größere Version des Dash Carts auf den Markt - und sendet damit eine klare Botschaft an die Wettbewerber.Zeit ist Geld. Der Spruch ist zwar uralt, aber immer noch völlig korrekt. Zeitsparen ist für viele Menschen das A und O - schließlich gibt es unzählige Möglichkeiten, seine Freizeit nett ...

Den vollständigen Artikel lesen ...