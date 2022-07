Offenbar befindet sich der Konzern schon in finalen Verhandlungen zum Verkauf eines Mehrheitsanteils an ihrem Funkturm-Geschäft. Wer ist der Käufer? Ein Konsortium der Investoren KKR, Stonepeak und GIP ist derzeit der letzte verbliebene Bieter. Europas Marktführer für Mobilfunkinfrastruktur, CELLNEX aus Spanien, sieht sich wohl schon aus dem Rennen. Eine offizielle Entscheidung der TELEKOM steht indes noch aus. Am Mittwoch soll sich der Aufsichtsrat mit dem Deal befassen. Das Funkturm-Portfolio der DEUTSCHEN TELEKOM zählt über 33.000 Standorte und wird von Branchenkennern auf rund 18 Mrd. Euro taxiert. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

