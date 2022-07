Die Aktie des E-Autobauers BYD hat am heutigen Dienstag ordentlich Federn lassen müssen. Über 14 Prozent ging es zwischenzeitlich für die Aktie nach unten. Für Verunsicherung sorgen Gerüchte, dass Starinvestor Warren Buffett seine Anteile verkaufen will. Ganz aus der Luft gegriffen ist das allerdings nicht.Die BYD-Aktie ist am heutigen Dienstag um zeitweise fast 14 Prozent eingebrochen, nachdem eine Verkaufsposition im Hongkonger Clearingsystem aufgetaucht ist, die Warren Buffetts Anteil an BYD ...

Den vollständigen Artikel lesen ...