Unterföhring (ots) -- Vorbereitungsspiele von Dortmund, Schalke, Frankfurt, Mainz und Stuttgart live auf Sky Sport News- Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender steht allen Sky Kunden zur VerfügungUnterföhring, 12. Juli 2022 - Die Saison-Vorbereitung läuft auf Hochtouren und Sky Sport News ist hautnah dabei, folgt den Klubs auf Schritt und Tritt, ob im Trainingscamp oder in den Trainingslagern. Fans können sich hierbei insbesondere auf den Testspielsommer auf Sky Sport News freuen, der weitere interessante Partien parat hält. Ob der ein oder andere Neuzugang bereits Akzente setzen kann?Unter anderem trifft Aufsteiger Schalke 04 auf US Salernitana und den ehemaligen FC-Bayern-Spieler Franck Ribery, während der FSV Mainz 05 gegen den reichsten Club der Welt, den Premier League Club Newcastle United testet.In Dortmund kommt es zum großen Wiedersehen mit Vereinslegende Nuri Sahin, der nun Trainer von Antalyaspor ist und den Verein vergangene Saison vor dem Abstieg rettete. Der mittlerweile 33-Jährige war einst der jüngste Bundesliga-Spieler der Geschichte und absolvierte für Schwarzgelb 274 Pflichtspiele. Sahins großer Traum ist es, weitere Spiele für den BVB zu bestreiten - dann jedoch an der Seitenlinie als Trainer.Diese und weitere interessante Tests, wie etwa Eintracht Frankfurt gegen den FC Turin und Ajax Amsterdam sowie VfB Stuttgart gegen den Premier League Verein FC Brentford überträgt der 24-Stunden-Sportnachrichtensender allesamt live.Der Testspielsommer 2022 auf Sky Sport News13.Juli, 17.55 Uhr: Schalke 04 - US Salernitana14. Juli, 17.45 Uhr: SC Verl - Borussia Dortmund15.Juli, 14.25 Uhr: Eintracht Frankfurt - FC Turin15.Juli, 20.10 Uhr: FSV Mainz 05 - Besiktas Istanbul16. Juli, 14.55 Uhr: VfB Stuttgart - FC Brentford18.Juli, 15.55 Uhr: FSV Mainz 05 - Newcastle United23. Juli, 14.55 Uhr: Eintracht Frankfurt - Ajax Amsterdam27.Juli, 17.55 Uhr: Astoria Walldorf - Eintracht Frankfurt30.Juli, 16.45 Uhr: Borussia Dortmund - Antalyaspor"Mehr als Sportnachrichten": Talks, Specials und weitere EigenformateSky Sport News, Deutschlands erster und bis heute einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender, ist wieder exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar. Einen zusätzlichen Mehrwert erfahren Abonnenten des Fußball-Bundesliga Pakets und des Sport Pakets dadurch, dass Sky Sport News ihnen als Wegweiser durch das vielfältige Sky Sportprogramm dient.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5270750