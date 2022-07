Vitoria-Gasteiz (Spanien)/Frankfurt (ots) -- Exercycle ist das Ergebnis der Kooperation mit BH Bikes- Geometrie und Design basieren auf der Rennrad-Ikone BH Aerolight- Eigene Pedale und Sattel können für optimales Training verwendet werden- Volle Konnektivität für Gruppentraining und Fahrradsimulatoren wie Zwift, Kinomap etc.- EMS-Widerstandssystem - am Lenker ohne Haltungswechsel 24-fach verstellbar- Q-Faktor von 152 - einzigartig für Smart Bikes!- Sehr leise - ohne die störenden Geräusche von Plug&Ride-RollenBH Fitness, einer der europaweit führenden Hersteller von Fitness- und Trainingsgeräten, hat sich gemeinsam mit dem Schwesterunternehmen BH Bikes, einer der bekanntesten europäischen Rennrad-Produzenten, Gedanken über das "perfekte" Smart Bike für ambitionierte Hobby-, Amateur- und Profi-Rennradfahrer sowie Triathleten gemacht. Das Ergebnis der gemeinschaftlichen Forschungs- und Entwicklungsarbeit ist das erste Smart Bike namens Exercycle, das beim Training Zuhause dank zahlreicher Optionen ein hyperrealistisches Cycling-Erlebnis bietet. Das Exercycle ist das einzige Smart Bike, das gegenüber den aktuellen Alternativen wie Rollentrainer oder das klassische Indoor-Bike kompromisslos das Fahrgefühl eines echten Rennrads beim Training in den eigenen vier Wänden vermittelt.Zwei Welten, dieselbe DNA: Grenzen zwischen Training Zuhause und auf der Straße verschmelzenDas neue Exercycle zielt darauf ab, alle Anforderungen von Rennradfahrer*innen für ihr Heimtraining zu erfüllen. Das Exercycle kombiniert die Geometrie des Pro-Rennrads BH Aerolight mit der Technologie und Erfahrung von BH Fitness im Bereich der Heimtrainer. Das Exercycle bietet verschiedene Optionen für Radfahrer*innen, um die Erfahrung des Pedalierens zu Hause zu genießen, indem es den Hyperrealismus der Trainingseinheiten verbessert: Man hat das Gefühl, wirklich auf der Straße zu fahren.Wichtig für das hyperrealistische Erlebnis ist zudem, den eigenen Sattel und die eigenen Pedale verwenden zu können. Das Design des Rahmens ermöglicht die optimale Anpassung an die Benutzer*innen und simuliert die Körperhaltung auf dem Rennrad. Durch das V-Rahmen-Design ist das Smart Bike für Größen S bis XL geeignet und gewährleistet so ein Höchstmaß an Leistung während des Trainings.Perfekte Biomechanik und auf das Wesentliche reduziertes IndustriedesignDas minimalistische Design mit seinen organischen Formen und matten Oberflächen ist eng an das BH Aerolight angelehnt, das den neuesten Trends im Industriedesign folgt. Die Schlichtheit des Exercycle betont seine Form und sein Volumen, ohne es unter auffälligen Dekorationselementen zu begraben. Mit dieser Ästhetik will BH Fitness erreichen, dass das Exercycle als vollwertiges zweites Rennrad für das Indoor Cycling akzeptiert wird.Verzichten Sie nicht auf die anspruchsvollsten Steigungen: Um das Erlebnis eines authentischen Rennrads zu verstärken, hat BH Fitness der Struktur des Exercycle ein gewisses Maß an Flexibilität verliehen. Die vom Exercycle gebotene Rahmenverwindung simuliert die seitlichen Bewegungen eines bergauf fahrenden Rennrads sowie das Gefühl und den Kraftaufwand. Damit ist es gelungen, von der unnatürlichen Steifigkeit wegzukommen, die normalerweise von stationären Fahrrädern übertragen wird.Q-Faktor für optimale HaltungNicht nur 007-Agenten wissen um die Bedeutung der legendären Erfindungen von Q für den Erfolg ihrer Missionen. Beim Q-Faktor von Rennrädern handelt es sich um den Abstand zwischen den Achsen der Fahrradkurbeln. Er ist einer der entscheidenden Faktoren, um eine rennradähnliche Position nachbilden zu können, und eine der Schwachstellen von Heimtrainingsgeräten. Dies war gerade einer der Hauptschwerpunkte des Exercycle-Entwicklungsteams, dem es gelungen ist, einen Q-Faktor von 152 mm, den niedrigsten auf dem Markt, zu erreichen. Dadurch ähnelt die Position der Beine während des Tretens der auf dem Rennrad, während Benutzer*innen gleichzeitig bei jedem Pedaltritt maximale Kraft erzeugen können. Der Q-Faktor des Exercycle ist nahezu identisch mit Rennrädern, so dass beim Indoor Cycling keine ungewohnte Haltung eingenommen werden muss, die die Trainingseffizienz nachteilig beeinflusst.EMS-System simuliert originalgetreu den Rollwiderstand auf Asphalt - vom Lenker aus regulierbarDas elektromagnetische Widerstandssystem EMS des Exercycle ermöglicht eine sehr präzise und progressive Regulierung der Intensität. Gleichzeitig erzeugt es beim Treten ein Gefühl, das sehr dem Widerstand ähnelt, den der Asphalt den Reifen entgegensetzt. Dieses System ist im medizinisch-sportlichen Bereich weit verbreitet, wird aber traditionell nicht für Indoor-Bikes verwendet, bei denen nur ein roher Widerstand verfolgt wird, ohne auf die Empfindungen beim Treten zu achten. Dank EMS fühlt sich das Treten der Pedale sehr ähnlich an wie in der Realität auf dem Asphalt.Das Schalten am Lenker ist nicht nur eine der am stärksten automatisierten Gesten bei Radfahrer*innen, sondern bietet auch ein realistischeres Gefühl während des Trainings. Beim Exercyle lässt sich der Widerstand bequem vom Lenker aus in 24 Stufen regulieren, ohne die Haltung ändern oder die Hände vom Lenker nehmen zu müssen.Mehrbildschirm-Monitor und Leistungsmessung: Volle Kontrolle über alle ParameterFür die Datenerfassung und -messung verfügt das BH Exercycle über einen LCD-Monitor mit mehreren Bildschirmen und allen notwendigen Funktionen, um das Training so vollständig und genau wie möglich zu gestalten. Das LCD-Display bietet vier Bildschirme mit verschiedenen Informationsebenen. Die erste zeigt die momentanen Trainingsdaten, die zweite die prozentualen Anteile der Werte an den Testwerten. Das dritte Display zeigt die Durchschnittswerte der Session, und das vierte die Maximalwerte des Trainings.Darüber hinaus verfügt das Exercycle über einen FTP-Test zur Berechnung der Wattschwelle, einen telemetrischen Pulsempfänger von Polar (5 KHz) und Bluetooth FTMS zur Verbindung mit den wichtigsten Radsimulatoren.Vom Wohnzimmer auf den Tourmalet oder virtuell ein Rennen fahrenDas Exercycle bietet die neueste Konnektivitätstechnologie, um mit Teammitgliedern über die zahlreichen Simulationsanwendungen auf dem Markt um die Wette fahren zu können. Erreicht wird dies durch das integrierte Bluetooth FTMS-Modul in der Fahrradkonsole, das volle Kompatibilität mit den branchenführenden Anwendungen ermöglicht.Spannende Trainingserlebnisse gibt es mit den wichtigsten Fahrradsimulatoren, wie z. B. Zwift, Kinomap oder BKool Fitness, die graue Winternachmittage zu spannenden Wettbewerbserlebnissen mit anderen Benutzer*innen werden lassen oder das lohnende Gefühl des Trainings auf legendären Radsportpässen wie Tourmalet oder Alp d'Huez vermitteln.Preise und VerfügbarkeitDas Smart Bike Exercycle von BH Fitness ist in Deutschland für eine UVP von 2.190.- EUR (inkl. MwSt.) online bei https://exercycle.bhfitness.com/de oder im führenden Fachhandel erhältlich.Bildmaterial und weitere Informationen finden Sie hier. (https://havanaorange.wetransfer.com/downloads/fdb885f0f0b7b5fd64f1aed41cfe4c1420220704142137/a589e46bcde251fb80b686ec4274f40420220704142137/d0ea32)Über BH FitnessBH Fitness ist ein Geschäftsbereich der 1909 von den drei Brüdern Domingo, Juan und Cosme Beistegui gegründeten BH-Gruppe (BH - Beistegui Hermanos) mit Sitz in Vitoria-Gasteiz (Spanien, Baskenland) und bis heute noch in Familienhand. Seit über einem Jahrhundert ist BH ein Synonym für Sport, Radsport und unbedingten Leistungswillen. Das Schwesterunternehmen BH Bikes ist eine der Ikonen des heutigen Radsports und einer der etabliertesten und erfolgreichsten Marken im Fahrradbau.Das Produktportfolio von BH Fitness umfasst hochleistungsfähige und komplett vernetzte Geräte für Cardio, Krafttraining, Funktionstraining und Indoor Cycling. Weltweit rangiert BH Fitness unter den TOP 7 der Hersteller für Indoor-Trainingsgeräte. Zu den Kund*innen von BH Fitness zählen Profi- und Hobbysportler*innen, Fitness- und medizinische Reha-Center, Hotels und private Trainingszentren. BH Fitness ist dank seiner Tochtergesellschaften und Händler in weltweit 85 Ländern aktiv. Der ständige Dialog mit unseren Kunden hilft uns, innovative Lösungen zu finden, damit immer mehr Benutzer Freude an Sport und Bewegung haben.Pressekontakt:Havana Orange GmbHFranzi Dieterle / Asha JoshiTel +49 (89 ) 9213151 15/88Fax +49 (89) 9213151-99BHfitness@havanaorange.deOriginal-Content von: BH Fitness, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164275/5270820