Nachdem die Analysten von Piper Sandler am Donnerstag ihre Schätzungen nach unten geschraubt haben, hat die Aktie von Microsoft am Montag direkt die nächste Kurszielsenkung kassiert. Diesmal von Oppenheimer, die das Kursziel von 340 auf 300 Dollar anpassten. Aber keine Panik: Das Anlagevotum bleibt bei einem bullishen "Outperform".Als Grund für die Anpassung nannte Oppenheimer insbesondere Wachstumsschwächen im Segment "More Personal Computing", welches beispielsweise das Windows- und Gaming-Geschäft ...

