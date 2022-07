Linz (www.anleihencheck.de) - Der drohende Gas-Stopp durch Russland lässt den Markt erzittern und verstärkt Rezessionssorgen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Es werde genau beobachtet werden, was in neun Tagen bezüglich der Reparaturen der Gaspipeline Nord Stream 1 geschehe. Voraussichtlich sollte am Tag der EZB-Zinssitzung (21. Juli 2022) der Betrieb wieder aufgenommen werden. Von manchen Experten werde allerdings befürchtet, dass Russland den Stopp von Gaslieferungen gezielt als Druckmittel bzw. als strategische Waffe einsetzen könnte. Gazprom habe die Lieferungen durch diese Pipeline bereits zuvor reduziert, weshalb einige EU-Staaten nun vermehrt Gas aus anderen Ländern sichern müssten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...