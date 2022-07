Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Neue Corona-Sorgen in China sorgten wieder für mehr Risikoaversion und bescherten den Aktienmärkten einen schwachen Wochenauftakt, so die Analysten der Helaba.Auch die Sorge wegen der Gasversorgung durch Russland bestehe weiter. In dieser Situation hätten Bundesanleihen und auch US-Treasuries profitieren können. Im Zuge sinkender Erdgas-Notierungen in Europa hätten die Aktienindices die Verluste im Tagesverlauf jedoch wieder eingrenzen können. Mit einer Stimmungseintrübung (ZEW) könnten heute die Zinsspekulationen hinterfragt werden und "sichere Anlagehäfen" gesucht bleiben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...