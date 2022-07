Hannover (www.anleihencheck.de) - Die chinesischen Verbraucherpreise sind im Juni stärker als erwartet gestiegen, berichten die Analysten der NORD/LB.Vor allem hätten die Preise für Lebensmittel und Kraftstoffe angezogen, habe es geheißen. Im Vergleich zu Europa und den USA sei die Inflation in China aber sehr moderat. So habe die Teuerung im Juni nur um 2,5% (Mai: 2,1%) über dem Vorjahreswert gelegen. Der Anstieg der Erzeugerpreise habe sich allerdings den achten Monat in Folge abgeschwächt und sei gegenüber dem Vorjahr um 6,1% gestiegen. ...

