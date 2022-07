Hohes Risiko durch Quartalszahlen von US-Unternehmen. Die US-Indizes ziehen sich am Dienstag im vorbörslichen Handel weiter von dem am Freitag erreichten lokalen Hoch zurück, da sich die Stimmung in Asien weiter verschlechterte. Beim Leitindex Dow Jones gewinnt die kurzfristige Abwärtsbewegung sogar an Dynamik. Ende der vergangenen Woche sind die Bullen am 50%-Retracement der Ende Mai begonnenen Abwärtsbewegung ...

