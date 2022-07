Einst als Resterampe verschrien, brachte die Aktie von Uniper (WKN: UNSE01) nach der Abspaltung herausragende Renditen für unbeirrte Investoren. Wegen der aktuellen Erdgaskrise haben sich jedoch alle Gewinne in kürzester Zeit in Luft aufgelöst. Droht hier eine Art Hypo Real Estate mit Totalverlust, Staatseinstieg und Zerschlagung? Oder bietet sich hier eine einmalige Einstiegsgelegenheit? Uniper hat sich nicht ausreichend diversifiziert Dass Uniper von den kriegsbedingten Kapriolen am Gasmarkt dermaßen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...