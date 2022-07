Nordex (WKN: A0D655) steckt zweifelsohne in einer schwierigen Situation. In den vergangenen vier Jahren (2018 bis 2021) fielen nur Verluste an, die sich für diesem Zeitraum auf -516 Mio. Euro kumulieren. Im ersten Quartal 2022 verschlechterte sich die Situation sogar und der Verlust wuchs von -54,7 auf -150,5 Mio. Euro. Nordex kämpft mit zu hohen Kosten Nordex ist gleich durch mehrere Probleme in Schwierigkeiten geraten. Zwar fielen schon vor der Pandemie Verluste an, doch die gestörten Lieferketten ...

