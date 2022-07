Wer mit Aktien erfolgreich sein will, braucht vor allem eines: Zeit. In den allerseltensten Fällen kommen Anleger mit einer Serie glücklicher kurzfristiger Trades zu einem Vermögen. Stattdessen bleiben erfolgreiche Investoren einfach nur möglichst lange im Markt und nutzen den Zinseszinseffekt. Dauerhaft in Aktien investiert zu sein bedeutet allerdings auch, dass man den einen oder anderen Crash voll abbekommt - so wie jetzt gerade. Wäre es nicht schön, diese miesen Börsenphasen einfach zu meiden? ...

