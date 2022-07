München (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen mit Hauptsitz im Silicon Valley stellt engagiertes Team in der DACH-Region ein und setzt auf schnelles Wachstum im mittleren MarktsegmentCeligo (https://www.celigo.com/), die führende unternehmensweite Integration Platform as a Service (iPaaS), baut ihre Präsenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) durch Investitionen in Mitarbeiter*innen, Daten, Technologie und Partnerschaften deutlich aus.Das Unternehmen mit Hauptsitz im Silicon Valley - das sich im Dezember 2021 48 Millionen USD an Finanzierungen der Serie C gesichert hat (https://www.prnewswire.com/news-releases/celigo-secures-48m-in-series-c-funding-to-perfect-business-automation-for-mid-market-companies-301439787.html) und in Europa schnell expandiert - ermöglicht es Unternehmen auf einzigartige Weise, ihre Geschäftsprozesse optimal zu automatisieren, indem es sowohl IT- als auch Geschäftsteams die Möglichkeit gibt, Integrationen zu erstellen und gleichzeitig Datenintegrität und Skalierbarkeit zu gewährleisten.Aufbauend auf seinem deutschen Rechenzentrum, das Celigo dabei unterstützt, seine Lösungen im Einklang mit den DSGVO-Vorschriften zu entwickeln, hat Celigo eine lokale Präsenz aufgebaut. Das Unternehmen plant, in den nächsten zwei Jahren in der DACH-Region aggressiv zu expandieren, um seine jeweiligen lokalen Beratungs-, Kundenerfolgs-, Vertriebs- und Marketingteams zu erweitern, die es dem Unternehmen ermöglichen werden, neue Branchen und Unternehmen zu erreichen.Gert-Jan Wijman, Vizepräsident für Europa, den Nahen Osten und Afrika bei Celigo, erklärte:"Da die Nachfrage nach demokratisierter Integration und Automatisierung im DACH-Markt weiter wächst, bauen wir ein robustes Programm zur Skalierung des Betriebs in der Region auf. Die Bedürfnisse des europäischen Marktes sind aufgrund der Vielfalt der Anwendungslandschaften anspruchsvoll, doch wir haben die Plattform, das Know-how - und jetzt die Infrastruktur - um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Die Automatisierung wird ein immer wichtigerer Bestandteil moderner Geschäftsprozesse, und die Unternehmen suchen nach Lösungen, um ihre Abläufe zu skalieren und die wachsende Nachfrage ihrer Kunden zu erfüllen.""Wir freuen uns darauf, unser Angebot weiterzuentwickeln, um eine Vielzahl von Branchen in dieser schnell wachsenden Region zu erreichen - und Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Erfolg zu verhelfen, indem wir unsere Kunden und Partner mit den innovativsten technologischen Lösungen unterstützen."Celigo arbeitet bereits mit Unternehmen wie Waterdrop, Commercetools und Veeam in der DACH-Region zusammen und plant außerdem die Einführung mehrerer Partnerprogramme, darunter Schulungen, Technologie-Enablement und hilfreiche Ressourcen wie gemeinsame Markteinführungsprogramme, um die besten Lösungen für eine Reihe von Kundenbedürfnissen anzubieten.Aris Brauchart, Leiter der Technologieabteilung bei waterdrop, betonte:"Mit Celigo kann jeder unternehmensweite Integrationen erstellen, die großen Einfluss auf ein Unternehmen haben, ohne komplexes Programmieren oder vorherige Schulung."Im Rahmen seiner regionalen DACH-Expansion arbeitet Celigo mit einer Reihe von Partnern zusammen, um sein NetSuite-Partner-Ökosystem auszubauen und in den SAP-Markt zu expandieren. Das Unternehmen entwickelt gemeinsame Markteinführungspläne, die es der IT, den Fachabteilungen und den Fachberatern ermöglichen, sowohl allgemeine als auch individuelle Geschäftsprozesse im gesamten Unternehmen zu automatisieren.Informationen zu CeligoCeligo ist die führende unternehmensweite Integration Platform as a Service (iPaaS). Celigo wurde als G2 Best Software for 2021 ausgezeichnet und ermöglicht bahnbrechendes Wachstum, kontrolliertes Kostenmanagement und ein hervorragendes Kundenerlebnis, indem es sicherstellt, dass jeder Prozess - auf jeder Ebene des Unternehmens - auf optimale Weise automatisiert werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter www.celigo.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter, und Facebook.Pressekontakt:Hannah Thornley,celigo@harvard.co.uk,+44(0)7903 090 105Original-Content von: Celigo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119900/5270930