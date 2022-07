Enviria und die Hanwha-Tochter Q Energy planen Freiflächen in Deutschland in einem Umfang von 500 Megawatt. Q Energy hat weltweit eine Pipeline von mehr als 7 Gigawatt. Die Photovoltaik-Unternehmen Enviria und Q Energy haben einen Rahmenvertrag über die gemeinsame Entwicklung eines 500-MW-Portfolios an Freiflächenprojekten in Deutschland geschlossen. Das Portfolio besteht aus mehr als 30 Photovoltaik-Projekten, die über ganz Deutschland verteilt sind. Sie verfügen ferner über individuellen Projektgrößen ...

