Doha (ots) -Noch vor dem Anpfiff der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 im November werden im ganzen Land eine Reihe neuer, außergewöhnlicher Tourismusprojekte eröffnet. Vom Wintersonnen-Wonderland bis zum Wassersportparadies fügen diese Projekte dem bunten Mix aus Attraktionen und Aktivitäten auf der Halbinsel etwas ganz Besonderes hinzu, sodass jeder Reisetyp voll auf seine Kosten kommt.Ein Jahr nach der Wiedereröffnung der Landesgrenze am 12. Juli 2021 stellt Qatar Tourism die neuesten Attraktionen vor, die auf der umfassenden Strategie zur Tourismusentwicklung der letzten Jahre aufbauen. Katar hat sich zum Ziel gesetzt, vom Zustrom der über eine Million Besucher, die für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 erwartet werden, zu profitieren und der Welt seine verborgenen Schätze und sein unvergleichliches Reisepotenzial zu präsentieren.Der Chief Operating Officer von Qatar Tourism, Berthold Trenkel, meint dazu: "Der Countdown für die Fußballweltmeisterschaft ist in vollem Gange und bis zum Beginn der Spiele gibt es noch viele Weltklasse-Attraktionen zu sehen. Neben dem Rummel um das Turnier selbst hoffen wir, dass die Menschen von den hochmodernen neuen touristischen Entwicklungen in Katar begeistert sind, die die Attraktivität des Landes als führendes Urlaubsziel erheblich steigern. Es gibt neue Strände für alle, die Sonne, Meer und Sand suchen, Themenparks und Wassersporthotels für die Abenteuerlustigen und viele neue Resorts, Spas und Restaurants für Besucher, die sich nach Entspannung sehnen."Fünf bevorstehende Großeröffnungen1. Winter WonderlandPacken Sie Ihre Sonnenbrille und Sonnencreme für das Doha Winter Wonderland ein, das noch in diesem Jahr in Katar auf einer Sandinsel eröffnet werden soll. Statt der eisigen Kälte, die die Besucher der beliebten Schwesterveranstaltung im Londoner Hyde Park (https://hydeparkwinterwonderland.com/) empfängt, können sich die Reisenden im Doha Winter Wonderland bei angenehmen Durchschnittstemperaturen um die 20 °C am Strand entspannen. Doha Winter Wonderland bietet Chalets am Meer, Restaurants, Spiele, 50 Fahrgeschäfte und Cafés und holt die festliche Stimmung in den Nahen Osten.Die 200.000 Quadratmeter große Freizeitanlage befindet sich in der Nähe von Lusail City nördlich der Hauptstadt Katars und wird von der IMG (International Marketing Group) betrieben, demselben Unternehmen, das jedes Jahr das Winter Wonderland im Hyde Park veranstaltet.2. Fuwairit Kite Beach (FKB)FKB (https://fkb.qa/) ist ein aufstrebendes, hochmodernes Kite Beach Resort in Fuwairit - ein Küstenort nördlich von Doha, der dank konstanter Winde, perfekter Wasserbedingungen und puderweichen Sands hervorragende Voraussetzungen zum Kitesurfen bietet.Das Resort ist auf den Lifestyle von Kitesurfern ausgerichtet und bietet alles, was sie für den Wassersport benötigen und vieles mehr, wenn sie nicht auf dem Wasser sind. Es wird ein Yoga-Studio, ein voll ausgestattetes Fitnessstudio, Restaurants, einen Pool und vieles mehr geben.3. The Outpost Al BarariThe Outpost (https://www.instagram.com/outpostalbarari/) ist das erste seiner Art in Katar, das Naturerlebnisse, Nachhaltigkeit und luxuriöse Gastfreundschaft in einem wunderschönen Resort in dem weltweit einzigartigen Naturschutzgebiet Inland Sea vereinen wird.Umgeben von hoch aufragenden Sanddünen und Wüstenlandschaften, bieten 21 luxuriöse Lodges mit privaten Pools den perfekten Rückzugsort vom hektischen Stadtleben. Sternbeobachtungen, Heißluftballonfahrten und Wüstenwanderungen, bei denen Sie mehr über die lokale Tierwelt erfahren, werden ebenso zum Angebot gehören wie "Emerge in Nature" Wellness-Anwendungen und sensationelle kulinarische Erlebnisse.4. Qetaifan Island NorthQetaifan Island North, die erste "Unterhaltungsinsel" in Katar, wird schwimmende Hotels, Strandclubs und einen Wasserpark mit 36 Attraktionen beherbergen - darunter der "Icon Tower", mit einer 85 Meter hohen Rutsche, die weltweit die höchste ihrer Art sein wird.Die Insel erstreckt sich über 1,3 Mio. Quadratmeter und liegt in der Nähe des Lusail-Stadions, in dem das Finale der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 ausgetragen wird.5. Das West-Bay-North-Beach-ProjektWest Bay North Beach ist ein umfangreiches neues Tourismusprojekt, das auf einer Fläche von 40.000 Quadratmetern an einem exklusiven Strandabschnitt im Herzen von Doha errichtet wird. Die öffentlichen und privaten Strandabschnitte werden drei verschiedene Stranderlebnisse mit einer großen Auswahl an Speisen und Getränken bieten und ein attraktives Stranderlebnis für jedermann erschaffen.Die Welle neuer Resorts und Attraktionen in Katar reiht sich ein in eine Flut von Eröffnungen während der letzten Jahre. Im März 2022 wurde das 3-2-1 Qatar Olympic and Sports Museum als eines der innovativsten Sportmuseen der Welt eröffnet. Im Jahr 2021 entstand einer der größten Freizeitparks der Region, der Desert Falls Water & Adventure Park mit 28 Rutschen und Fahrgeschäften. Und im vergangenen Sommer eröffnete ein Themenpark namens Quest Doha mit der weltweit höchsten Indoor-Achterbahn.Auch nach der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 wird es in Katar viele spannende Veranstaltungen geben. So wird ab 2023 das Land den Formel-1-Grand-Prix von Katar für mindestens zehn Jahre ausrichten, zusammen mit dem neuen Genfer Internationalen Automobilsalon Katar.Aktuelle Informationen über die besten Attraktionen und den bunten Veranstaltungskalender von Katar finden Sie unter: www.visitqatar.comPassendes Bildmaterial zum Download (https://visitqatar.brand-portal.adobe.com/linkshare.html'sh=9efc0973_dead_43ee_b3d5_af1a90b8ebfa.Ig6exebp9R9SGLmxnySq-J2RR-NcHAIv9EXu-MM64rM)Über Katar:Katar ist eine vom Arabischen Golf umgebene Halbinsel im Herzen des Nahen Ostens; für 80 % der Weltbevölkerung innerhalb von sechs Flugstunden erreichbar. 2020 von Numbeo als das sicherste Land der Welt bewertet, heißt Katar alle Reisenden willkommen - Gäste aus über 95 Ländern können sogar visumfrei einreisen. Katar hat eine unglaubliche Vielfalt an bequem zu erreichenden Touristenattraktionen: Eine reichhaltige Fauna und Flora - darunter Walhaie und das majestätische Nationaltier, die Arabische Oryx-Antilope - sowie zahlreiche Erlebnisangebote, die eine einzigartige Kombination aus kultureller Authentizität und Modernität bilden. Von ikonischen Museen, Rooftop-Restaurants und aufregenden Wüstenabenteuern bis hin zu weltberühmten Veranstaltungen, darunter keine geringere als die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022, ist für jeden Reisetyp und Geldbeutel etwas dabei. Transitreisende über Katar können dank der preisgünstigen Stopover-Pakete, die von Qatar Airways und Discover Qatar mit Unterstützung von Qatar Tourism angeboten werden, aus einem Urlaub zwei machen.Über Qatar Tourism:Qatar Tourism ist die offizielle Regierungsbehörde, die für die Entwicklung und Förderung des Tourismus in Katar verantwortlich ist und so das exponentielle Wachstum des Sektors unterstützt. Katar ist ein Reiseziel, an dem Menschen aus aller Welt zusammenkommen, um ein einzigartiges Angebot an Kunst, Kultur, Sport und Abenteuer zu erleben, das auf exzellenten Service ausgerichtet ist und sowohl Familien als auch Geschäftsreisende anspricht. Qatar Tourism ist bestrebt, die gesamte touristische Wertschöpfungskette zu stärken, die lokale und internationale Besuchernachfrage zu steigern, Investitionen aus dem Ausland anzuziehen und eine Multiplikatorwirkung auf die gesamte heimische Wirtschaft zu erzielen. Die Qatar Tourism Strategy 2030 setzt das ehrgeizige Ziel, bis 2030 mehr als sechs Millionen internationale Besucher pro Jahr zu begrüßen und Katar damit zum am schnellsten wachsenden Reiseziel im Nahen Osten zu machen.