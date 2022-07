In den anhaltenden Verlusten spiegeln sich die schwachen Aussichten für europäische Aktien wider.Paris / London - Europas Börsen haben am Dienstag an die Verluste vom Vortag angeschlossen. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 verlor am späten Vormittag 0,66 Prozent auf 3448,94 Zähler. Der französische Cac 40 fiel mit 0,34 Prozent auf 5975,62 Punkte etwas weniger, während der britische FTSE 100 um 0,2 Prozent auf 7182,11 Punkte nachgab. In den anhaltenden Verlusten spiegeln sich die...

Den vollständigen Artikel lesen ...