FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 65 Euro belassen. Die positive Geschäftsentwicklung habe auch im zweiten Quartal angedauert, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sollte in Deutschland in puncto Gasversorgung die Alarmstufe ausgelöst werden, dürfte der Verbundstandort Ludwigshafen als kritische Infrastruktur eingestuft werden und weiterhin Gaszuteilungen erhalten./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2022 / 10:51 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2022 / 11:15 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BASF111

