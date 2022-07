Berlin (ots) -In wenigen Tagen endet die Bewerbungsfrist für die VISION.A Awards 2022. Für Healthcare-Visionär:innen heißt es also schnell sein und bis zum 15. Juli 2022 kostenlos bewerben. Es winken eine der begehrten Trophäen und ein umfassendes Mediabudget. Hier geht es zur Ausschreibung (https://vision.apotheke-adhoc.de/vision-a-award/).Am 7. September ist es so weit: Bereits zum achten Mal werden in Berlin die VISION.A Awards verliehen, die innovative Konzepte, erfolgreiche Kampagnen, beeindruckende Initiativen und Persönlichkeiten aus dem Apotheken-, Pharma- und Gesundheitsmarkt für ihr Engagement belohnen. In sieben spannenden Kategorien werden Healthcare-Vorreiter:innen und ihre einzigartigen Projekte ausgezeichnet:- Bester Podcast Healthcare- Beste Aktion/Kampagne Cannabis- Beste Kampagne & Kommunikation E-Rezept- Beste Aktion/Kampagne Personal & Apotheke- Beste Kampagne/Aktion Impfen- Sonderpreis CSR/Engagement- Beste Influencer:innen Apotheke & ArzneimittelDie Bewerbung ist bis zum 15. Juli möglich, und zwar kostenlos als PDF-, Word-, Bild- oder Video-Datei per E-Mail an award@apotheke-adhoc.de. Für Kurzentschlossene: Nachzügler:innen werden von der Jury noch bis zum 20. Juli berücksichtigt.Den Gewinner:innen winken neben einer der begehrten Trophäen Mediabudgets bei APOTHEKE ADHOC im Gesamtwert von mehr als 50.000 Euro.Die feierliche Preisverleihung am 7. September gehört zu den Höhepunkten der zweitägigen Zukunftskonferenz VISION.A am 7. und 8. September im Kino International in Berlin. Unter dem Motto "Das neue Normal: Cannabis & E-Rezept" werden sich Speaker:innen und Besucher:innen mit zwei topaktuellen Themen befassen.Pressekontakt:VISION.A / APOTHEKE ADHOCMinna LiebmannPariser Platz 6A10117 BerlinTelefon: 030 - 80 20 80 514E-Mail: minna.liebmann@el-pato.de / vision.a@apotheke-adhoc.deInternet: vision.apotheke-adhoc.deOriginal-Content von: VISION.A, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138537/5271093