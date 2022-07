Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3121 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/68 geht es um den neuerlichen Fall unter 6000 Punkte im ATX TR, den 3. Börsegeburtstag der Addiko Bank, den neuerlichen Unter-20-Fall der voestalpine am 15. Jahrestag des All-time-Highs, News von der CA Immo und dem Zufall, dass Gurktaler nach dem Nehammer-Sager "Alkohol und Psychopharmaka" mit schnellen 40 Prozent die beste Österreich-Akti ist. Ich habe bei Marinomed und Valneva nachgefragt, was man in punkto Psychopharmaka im Portfolio hat. Danke auch an die Management Factory und dazu gibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...