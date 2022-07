Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Veganz Group AG (veganz.de) (ISIN DE000A3E5ED2/ WKN A3E5ED), der einzige Multikategorie-Anbieter für vegane Lebensmittel in Europa, hat heute ihre erste Hauptversammlung nach dem Börsengang als virtuelle Versammlung durchgeführt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...