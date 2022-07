Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die C&P Treuhand- und Beratungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, in der Funktion als Gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN DE000A1681X5/ WKN A1681X), hat dem Unternehmen durch ihren rechtlichen Vertreter Herrn Harald Busch, WP StB, mitgeteilt, dass der Gemeinsame Vertreter sein Mandat mit sofortiger Wirkung niederlegt, so SINGULUS in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

