Stuttgart, Deutschland (ots) -Wer draußen unterwegs sein will, braucht das richtige Equipment - sonst ist der Spaß mitunter schnell vorbei. Welche Produkte wirklich halten, was sie versprechen, wird von den Ausrüstungsexperten und Redakteuren des Magazins outdoor in aufwendigen Tests untersucht, sowohl im Prüflabor wie auch auf echten Touren. Einen besonderen Service bietet die ab heute erhältliche aktuelle Ausgabe, welche gedruckt oder als E-Paper auch unter shop.motorpresse.de bestellt werden kann: In einer großen Übersicht werden 46 Testsieger aus den vergangenen zwölf Monaten vorgestellt."Wir präsentieren unsere Champions aus drei Kategorien: Produkte, die man entweder beim Wandern braucht, auf Trekkingreisen mit Camping oder bei Bergtouren", sagt outdoor-Chefredakteur Alex Krapp. Darunter sind zum Beispiel die besten Schuhe und Jacken, Rucksäcke und Zelte sowie Stirnlampen und Schlafsäcke. "Unsere Ergebnisse zeigen, dass es sich lohnt, in Qualität zu investieren - aber am Ende liegt längst nicht immer der teuerste Anbieter vorne."Denn der Teufel steckt oft im Detail - und durch ihre jahrzehntelange Erfahrung wissen die outdoor-Ausrüstungsexperten, worauf sie achten müssen. Die Produkte müssen sich nicht nur in der praktischen Anwendung bewähren, sondern auch im Prüflabor. Dort werden beispielsweise Schuhe in Dauertests mit einer Maschine belastet, die Schritte simuliert - unter Wasser! "Nur gut verarbeitete Modelle überstehen diese Tortur und halten trotzdem dicht", sagt Alex Krapp, dessen Team auch für Zelte, Schlafsäcke und Jacken fiese Wetterlagen nachstellt: Stürme im Windkanal, eisige Nächte in der Kältekammer oder stundenlanger Regen, der von allen Seiten auf einen Wanderer einprasselt (für Bildmaterial dazu bitte anfragen).Neben der "Best of Test"-Übersicht bietet die aktuelle outdoor-Ausgabe Inspirationen für Paddeltouren mit Dschungelfeeling auf der Peene, dem "Amazonas Deutschlands", Trekkingtipps für Korsika und stellt die schönsten Wanderungen in den Bergen Sloweniens vor.