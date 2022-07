Tokenisierte Privataktien sind in Form von dematerialisierten Bucheffekten auf der SDX DLT-Plattform nach Schweizer Recht übertragbar.Zürich - SIX Digital Exchange (SDX), die weltweit erste vollständig regulierte Börse für digitale Vermögenswerte und Zentralverwahrer (CSD), gibt in Zusammenarbeit mit F10, einem globalen FinTech- und InsurTech-Innovations-Ökosystem, und Aequitec, einem digitalen Aktienregister- und Cap-Table-Unternehmen, die allererste Tokenisierung von Aktien in einem vollständig regulierten CSD auf Basis der...

