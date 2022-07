Bremen (ots) -Die Henry Lamotte Food GmbH bleibt auch in turbulenten Zeiten ein flexibler und zuverlässiger Partner der internationalen Lebensmittelbranche und stellt sich für eine innovative und erfolgreiche Zukunft auf. Dafür hat der weltweit tätige Lieferant von Lebensmitteln an Industrie und Handel seine Führungsebene um den Managing Director Sebastian Drewes erweitert. Drewes leitet seit Oktober 2021 das Bremer Unternehmen zusammen mit dem langjährigen Geschäftsführer Henry Lamotte. Mit der neuen Personalie bereitet die Henry Lamotte Food GmbH den Generationswechsel vor. Dabei setzt das Traditionsunternehmen auf frische Impulse bei den Themen Nachhaltigkeit, Marketing und Vertrieb sowie Digitalisierung - getreu der Firmenphilosophie "hanseatisch reloaded".Die 1925 gegründete Henry Lamotte Food GmbH zählt seit fast 100 Jahren zu einem der führenden Lieferanten von hochwertigen Lebensmitteln aus weltweitem Ursprung. Als Vertreter der dritten Generation wird sich Geschäftsführer Henry Lamotte im Oktober 2022 aus dem operativen Geschäft zurückziehen. Mit Sebastian Drewes hat sich die Henry Lamotte Food GmbH im Oktober 2021 einen erfahrenen Manager an Board geholt, der das Unternehmen weiter in Richtung Zukunft steuert. "Als gebürtiger Bremer ist Sebastian Drewes von Hause aus mit unseren hanseatischen Werten vertraut. Als versierter Geschäftsführer ist er gleichzeitig in der Lage, flexibel auf sich ständig verändernde Umstände zu reagieren und neue Impulse für Wachstum zu setzen", erklärt Henry Lamotte und führt weiter aus: "Damit passt Sebastian Drewes perfekt zu unserer Firmenphilosophie, bei der Vertrauen und Verlässlichkeit auf Innovationskraft und Mut zum Wandel treffen - wir nennen das 'hanseatisch reloaded'." Nach seinem Ausstieg aus der operativen Geschäftsführung bleibt Henry Lamotte dem Unternehmen als strategischer Berater erhalten.Sebastian Drewes begann seine Karriere bei Procter & Gamble, wo er als Brand Manager tätig war. Zuletzt lenkte er als Geschäftsführer die Geschicke des französischen Traditionsunternehmens Peugeot Saveurs in Deutschland. Der studierte Betriebswirt bringt umfassende strategische und operative Erfahrung in der Führung von internationalen Marken und Unternehmen mit. Bei der Henry Lamotte Food GmbH möchte Drewes vor allem die Themen Nachhaltigkeit, Marketing und Vertrieb sowie Digitalisierung weiter vorantreiben. "Die letzten beiden Jahre haben bewiesen, wie schnell und flexibel die Henry Lamotte Food GmbH auf Marktveränderungen sowie sich ändernde Kundenbedürfnisse reagieren kann", erklärt Drewes. "Diese Kernkompetenz möchte ich konsequent weiterentwickeln, sodass wir auch künftig als zuverlässiger, digitalisierter und vertrauenswürdiger Partner in der internationalen Lebensmittelbranche geschätzt werden. Ein Partner, der das Thema Nachhaltigkeit in allen Bereichen verankert hat", so Sebastian Drewes weiter.Als Managing Director hat Drewes bereits erfolgreich erste Projekte bei der Henry Lamotte Food GmbH angestoßen. Dazu zählt vor allem der Ausbau der Organisation mit personellen Neuzugängen, die externes Know-How und neue Ideen einbringen. So hat Mihee Lee, die zuvor beim Berliner Tech-Startup Adsquare als General Manager DACH tätig war, die Führung des Private Label Bereichs übernommen. Barbara Probst ist von Lantmännen Unibake gekommen, um die Leitung der Qualitätssicherung zu steuern. Bei dem weltweiten Hersteller von Backwaren war Probst ebenfalls für die Qualitätssicherung verantwortlich. Auch im Vertrieb und Einkauf gab es Neueinstellungen, die Expertise in die Weiterentwicklung der Henry Lamotte Food GmbH einbringen und das Team um die Prokuristen Frank Neitzel und Tobias Genz erweitern.Neben dem personellen Ausbau der Organisation stehen die konsequente Umsetzung und Fortführung der Nachhaltigkeitsstrategie sowie frische Impulse beim Vertrieb auf Drewes Agenda. Außerdem genießen die Themen Digitalisierung sowie Arbeitswelt 4.0 Priorität. "Schon nach wenigen Monaten hat sich Sebastian Drewes tief in die Unternehmensprozesse eingearbeitet, sodass wir bereits erste Projekte erfolgreich umsetzen konnten", berichtet Henry Lamotte.Weitere Informationen zur Henry Lamotte Food GmbH gibt es unter www.lamotte-food.de.Über Henry Lamotte Food GmbH1925 legte Henry Lamotte den Grundstein für die Firmengeschichte der Henry Lamotte Food GmbH. Heute, fast 100 Jahre später, zählt das Unternehmen mit Sitz in Bremen zu einem der führenden Lieferanten von hochwertigen Lebensmitteln aus weltweitem Ursprung. Über 50 Mitarbeitende versorgen die Lebensmittelindustrie zuverlässig mit passgenauen Zutaten in getrockneter, konservierter oder tiefgekühlter Form und den Lebensmittelhandel mit den besten Fertigprodukten für sein Eigenmarkensortiment - ganz nach dem Motto "tried and trusted since 1925". 