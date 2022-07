Der chinesische Elektroauto-Riese BYD verzeichnete einen Kursabschlag um bis zu 11 %. Der Grund: Eine Beteiligung in der Größenordnung von Berkshire Hathaway ist im Clearingsystem der Hongkonger Börse aufgetaucht. Das heizte Spekulationen an, dass die Beteiligungsfirma von Warren Buffett seine Beteiligung reduziert.



Berkshire Hathaway hält einen Anteil von 20,49 % an BYD. Der größte Teil der Aktienbewegungen fand den Börsenangaben zufolge auf Konten der Citibank statt. Die Tatsache, dass mehr als 20 % der Anteile in das CCASS-System der Börse übertragen wurden, werten Experten als klares Signal. Nur Berkshire besitzt als Einzelinvestor so viele Aktien, so dass die Befürchtungen, dass Buffett einen Verkauf plant, valide sind.



Kurz zuvor erreichte die BYD-Aktie ein Rekordhoch. Operativ gelang es BYD, Störungen in der Lieferkette, die durch die COVID-Lockdowns verursacht wurden, zu umgehen und im Mai eine Rekordproduktion und einen Rekordabsatz zu erzielen. Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen in diesem Jahr 1,5 Millionen Fahrzeuge verkaufen wird, was einer Verdoppelung gegenüber 2021 entspricht, wobei die vertikal integrierte Geschäftsstruktur dem Unternehmen einen Vorsprung vor der Konkurrenz verschafft.



Wer die Aktie hat, sollte abwarten. Ein möglicher Buffett-Ausstieg ist mit 11 % Abschlag bereits weitgehend eingepreist.









