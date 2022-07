Die exorbitant hohen Gaspreise in Kombination mit Lieferausfällen aus Russland haben den Versorger Uniper ordentlich in Schieflage gebracht. Die Bundesregierung machte bereits klar, dass sie das Unternehmen nicht in den Konkurs zu rutschen lassen gedenkt. Wie genau das verhindert werden soll, darüber wird aber zum Teil noch gestritten.Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sprach kürzlich davon, bei der Rettung von Uniper (DE000UNSE018) auch den Mehrheitseigner Fortum in die Pflicht nehmen zu wollen. Der will von dem schwierigen deutschen Gasgeschäft aber nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...