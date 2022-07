Nachlese Podcast Montag: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3119/ alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - Verbund nicht nur in Wien mit Innovationsthemen präsent, sondern auch in Berlin bei einem Spree-Date von Michael Strugl mit u.a. Peter Altmaier, Gabor Steingart und Christoph Boschan. Der Verbund ist bereits jetzt Deutschlands zweitgrößter Erzeuger von Strom aus Wasserkraft. Die Aktie ist indes deutlich über 100 stabilisiert. - im Rosgix-Index von Gregor Rosinger ist nun wieder ein 2. Österreicher präsent: Bis Anfang Juni waren es VIG und Uniqa, dann nur die VIG, jetzt wieder VIG und Uniqa - der Podcast ist auf Rang 3 in den Apple Podcast Charts aufgestiegen . Wer ihn bewerten mag: ...

