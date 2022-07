Das norwegische Wasserstoff-Unternehmen Nel kann sowohl alkalische als auch PEM-Elektrolyseure fertigen. Nach Australien sollen die Skandinavier nun eine PEM-Einheit liefern, Auftraggeber ist Viva Energy Australia. Der Kunde besitzt die Raffinerie in Geelong und beliefert ein Netz von rund 1.350 Tankstellen in Down Under.Der Container-PEM-Elektrolyseur soll nach der Installation der größte in Australien sein und grünen Wasserstoff für eine Flotte von schweren Brennstoffzellen-Fahrzeugen produzieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...