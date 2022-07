München (ots) -- Beim Amazon Prime Day die intelligente Webcam zu exklusiven Deals sichernMehr Schärfe in Online Meetings bringen und dabei noch sparen: Tolle Angebote auf Webcams von Obsbot beim Amazon Prime Day. Zu dunkel, zu leise, zu verschwommen - die Qualität und der Erfolg von Videokonferenzen hängt vor allem von den technischen Fähigkeiten der Kamera ab. Ein schlechtes Bild hinterlässt immer einen schlechten Eindruck. Das gilt in erster Linie für Online-Coaches, die viele Kurse inzwischen per Zoom oder Skype anbieten, um neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu gewinnen. Ein gut ausgeleuchtetes, scharfes Bild, mit dem Fokus auf den Sprecher, auch wenn dieser sich bewegt, erzeugt mehr reale Nähe im virtuellen Raum. Das gelingt mit der OBSBOT Tiny 4K, die über moderne Technik und Künstliche Intelligenz (KI) verfügt. Die Kamera liefert eine Bildbrillanz, bei der die Zuschauer vergessen, an einer Videokonferenz teilzunehmen. SchnäppchenjägerInnen können sich die Webcam zusammen mit weiteren ausgewählten Produkten von Obsbot bei der Amazon Prime Day Week vom 12. bis 17. Juli 2022 Rabatten von bis zu 35 Prozent sichern. Wer nicht so lange warten möchte, der kann bereits beim Amazon prime Day Pre Heat (7. bis 11. Juli) sparen.Videokonferenzen haben inzwischen in vielen Lebensbereichen Einzug gehalten:- Schulen, Universitäten und andere Bildungseinrichtungen bieten Fern-Unterricht oder Kurse per Online-Meeting an.- Berufliche Besprechungen laufen inzwischen regelmäßig per Teams oder Zoom.- Online-Coaches vergeben Sprech- oder Trainingsstunden nun auch per Videocall.Die Investition in eine moderne, KI-gesteuerte Videokamera ist der beste Schritt auf dem Weg zu lebendigeren und erfolgreicheren Video-Meetings. Die OBSBOT Tiny 4K bietet eine ganze Menge smarter Technik und ist bei der Amazon Prime Day Week zu einem Spezialpreis verfügbar, bei dem Nutzer 30 Prozent sparen können. Um die Zeit bis dahin zu verkürzen, gibt es bereits beim Amazon Prime Day Pre Heat tolle Angebote auf ausgewählte Kameras des Obsbot-Portfolios.Sprecher im Fokus bei Bild & TonDie OBSBOT Tiny 4K verfügt über eine 4K-Ultra-HD-Auflösung. Damit liefert die Kamera kristallklare Bilder, egal ob bei Weitwinkel oder näherer Einstellung. Dank der HDR-Technologie sendet die Kamera nicht nur gestochen scharfe Bilder, sondern verleiht der gesamten Szene Brillanz und Leuchtkraft. HDR verbessert die Farben und Kontraste. Dadurch strahlt das Bild auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Dunkle Gesichter oder Räume gehören der Vergangenheit an.Die in der OBSBOT Tiny 4K verbaute KI-Technologie sorgt für eine gleichbleibende Bildschärfe, auch wenn der Sprecher sich vor der Kamera bewegt. Der smarte Autofokus justiert die Schärfe blitzschnell nach, so dass die Zuschauer den Sprecher immer deutlich im Mittelpunkt sehen.Zudem verfügt die OBSBOT Tiny 4K über ein exzellentes Tonsystem. Im Bereich von bis zu drei Metern erzeugen die beiden eingebauten Mikrofone eine erstklassige Tonqualität, ohne lästige Kabel. So kann sich der Sprecher vor der Kamera völlig natürlich bewegen und muss nicht plötzlich lauter sprechen. Dank der intelligenten Mikrofontechnologie bleibt die Lautstärke jederzeit auf einem Pegel.Eine Kamera, die mitdenktVideo-Meetings mit der OBSBOT Tiny 4K machen aufgrund der intelligenten Funktionen enorm viel Spaß. Neben der qualitativ hochwertigen Technik punktet die Kamera mit ihrer einfachen Handhabung. Das fängt schon beim Aufstellen an: Der mitgelieferte Magnethalter lässt sich problemlos an jedem Monitor befestigen. Die Kamera darauf positionieren, Kabel anschließen und schon kann die Übertragung beginnen. So geht Plug & Play.Die integrierte KI-Technologie kümmert sich nicht nur um die optimale Bildschärfe, sondern sorgt jederzeit für den passenden Rahmen. Wenn der Sprecherkopf in der Naheinstellung zu sehen ist, lässt die Kamera nach oben immer noch genügend Platz. Verändert der Sprecher seine Kopfposition, schwenkt, neigt oder zoomt die Kamera einfach mit. Dank KI bleibt der Bildausschnitt immer stabil und die Person im Mittelpunkt.Auch mit schnellen Bewegungen kommt die KI in der OBSBOT Tiny 4K klar. Das dürfte vor allem Sport- oder Tanztrainer interessieren, die Trainingseinheiten ebenfalls online anbieten möchten. Die Kamera verfolgt die agierende Person automatisch, egal wie schnell sich jemand vor der Linse bewegt. Dabei bleibt die Szene immer gestochen scharf.Zu guter Letzt: Bestimmte Bildfunktionen der OBSBOT Tiny 4K lassen sich mit einfachen Gesten ansteuern. Auch dadurch laufen Video-Meetings viel natürlicher ab und die Konzentration wird nicht geschmälert, weil der Sprecher irgendwelche Knöpfe drücken muss.Mit der OBSBOT Tiny 4K verschwindet die Langeweile aus dem virtuellen Raum. Die smarte Kamera liefert optisch bessere Bilder und macht Videokonferenzen lebendiger, emotionaler und erfolgreicher.Alle Angebote des Amazon Prime Day Pre Heat und der Amazon Prime Day Week können hier jetzt angesehen werden: https://amzn.to/3yFBRXcDie Obsbot Tiny 4K ist beim Amazon Prime Day Pre Heat für 228 Euro, anstatt 269 Euro verfügbar. Bei der Amazon Prime Day Week sparen Käufer 30 Prozent und erhalten die Webcam für 188,30 Euro: https://amzn.to/3NXY7jzÜber ObsbotOBSBOT, eine Kameramarke mit künstlicher Intelligenz von REMO TECH, wurde im April 2016 gegründet und widmet sich der Aufgabe, Menschen und die Bildgebungsindustrie mit der Zukunft zu verbinden. Mit der künstlichen Intelligenz als Kernstück konzentriert sich REMO TECH auf die Anwendungsforschung neuer Technologien im Bereich der Videografie. REMO TECH setzt dabei auf revolutionäre Technologie und innovative Produkte.Weitere Informationen unter: www.obsbot.com