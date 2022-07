Wegen des Mangels an verfügbaren Computerchips für die Automobilbranche hat Mercedes-Benz einen Absatzrückgang von 16 Prozent auf 490.000 PKW verbuchen müssen, wie am Montag bekannt wurde. Der letzte große Lockdown in China führte unter anderem zu fehlenden Teilen und Transportproblemen, am wichtigsten Einzelmarkt China brachen die Verkäufe sogar um 25 Prozent auf 163.700 Einheiten ein. Erstaunlicherweise ...

