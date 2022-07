Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten ist am Montag zum zweiten Mal in Folge gestiegen, dieses Mal um rund 17,8K Kontrakte, wie die CME Group mitteilte. Das Volumen hingegen setzte seinen Abwärtstrend fort und schrumpfte um rund 1,2K Kontrakte. Gold: Der nächste Abwärtstrend liegt bei $1.700 Zu Beginn der Woche befand sich Gold in der Defensive, ...

