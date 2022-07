Insgesamt 1300 Dächer von staatlichen Gebäuden sind zudem als geeignet identifiziert werden und sollen ab diesem Jahr mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet werden, wie aus dem Kabinettsbeschluss hervorgeht. Auch im Denkmalbereich will Bayern mehr Photovoltaik-Dachanlagen ermöglichen, sofern sie das Erscheinungsbild nicht trüben.Vor der Bundestagswahl im vergangenen Herbst kündigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an, sich für eine bundesweite Solarpflicht in Berlin stark machen zu wollen. Dies musste er jedoch gar nicht, da zum einen die Union gar nicht an der neuen Bundesregierung ...

