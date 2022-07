(shareribs.com) Wien 12.07.2022 - Die OPEC hat ihren jüngsten Monatsbericht veröffentlicht. Darin wurden die Prognosen für das Bedarfswachstum angepasst. Die Erwartungen für das Angebot blieben unverändert. In ihrem jüngsten Monatsbericht hat die OPEC mitgeteilt, dass die Nachfrage nach Rohöl in diesem Jahr um 3,4 Mio. Barrel/Tag wachsen soll. In den OECD-Staaten allein soll die Nachfrage um 1,8 Mio. ...

