Im einmal mehr schwachen Gesamtmarkt muss am Dienstag auch die Aktie der Deutschen Telekom Federn lassen. Ein erneuter Anlauf auf das Mehrjahreshoch, das Anfang Juli bei 19,39 Euro erreicht wurde, muss damit vorerst verschoben werden. Für die Analysten von Bernstein Research ist dies aber nur eine Frage der Zeit.Die jüngsten Kursgewinne dürften vor allem der Aussicht auf einen Verkauf des Funkturm-Geschäfts geschuldet sein, so Analyst Stan Noel in einer aktuellen Studie. Dessen Bewertung lasse auf ...

