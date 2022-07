Aus dem Marktkommentar Juli 2022 der Erste Group: Der globale Aktienmarkt korrigierte im Juni in EUR um -3,2%, bevor es Anfang Juli zu einer leichten Gegenbewegung gekommen ist. Für den Weltaktienindex ist die Prognose für 2023 ein Umsatzanstieg um +7,9% und ein Gewinnwachstum um +7,7%. Wir gehen davon aus, dass es durch die zuletzt schwächeren Frühindikatoren (u.a. Einkaufsmanager- indizes in den USA/Europa) aber zu einem Rückgang der Konsens- Gewinnprognosen für 2022e und 2023e kommen wird. Im Juli erwarten wir eine Seitwärtsbewegung des globalen Aktienmarktindex, wobei Aktien in den USA und den Emerging Markets relativ besser performen sollten als europäische. Aktien aus dem defensiven Konsum-, Gesundheits- und Technologiesektor haben das attraktivste Chance/Risikoprofil. In den USA ...

