Kalilagerstätte in Deutschland: South Harz Potash gelingt richtungsweisende Ressourcenerhöhung auf Ohmgebirge

Anzeige / Werbung Kalium gehört neben Phosphat und Stickstoff zu den tragenden Säulen der Düngemittelindustrie. Vor allem bei diesen Rohstoffen gilt es, eigene oder zumindest nahgelegene Lagerstätten zu entwickeln.

Im letzten Winter hat South Harz Potash Limited (ASX: SHP, FSE: D860) auf seinem Bergbaugebiet Ohmgebirge in der Nähe von Sondershausen zwei Bohrungen zur Bestätigung der historischen Bohrungen aus der DDR-Zeit niedergebracht. Sie sind inzwischen ausgewertet und führten dazu, dass die Ressource von 325 auf nunmehr 338 Millionen Tonnen K2O vergrößert werden konnte. Ganz besonders wichtig ist dabei, dass die Ressource von der abgeleiteten in die angezeigte Kategorie überführt werden konnte. Für South Harz Potash ist dies ein großer Erfolg und auch ein wichtiger Schritt in Richtung auf einen Kali-Bergbau auf Ohmgebirge, denn es wurden nicht nur die wesentlichen Ziele, die man im Dezember vor dem Beginn der Bohrungen hatte, vollständig erreicht, sondern die eigenen Erwartungen sogar noch übertroffen.

Allgemeine Informationen, Chart und Videos über South Harz Potash und anderen Rohstoff-/Technologieunternehmen unter: ?? axinocapital.de/south oder ?? axinocapital.de





Abonnieren Sie bitte unseren YouTube Kanal ?? Hier

Gelungen ist die Überführung der Ressource von der abgeleiteten in die nächst höhere Kategorie der angezeigten Ressource nach dem australischen JORC-Standard. Sie gibt nicht nur den investierten Anlegern und Investoren, die später an einer Finanzierung des Projekts interessiert sein könnten, eine größere Sicherheit.

South Harz Potash stärkt das Vertrauen in die historischen Bohrungen

Viel wichtiger ist, dass durch die erfolgreichen Bestätigungsbohrungen auch das Vertrauen in die historischen Bohrungen deutlich gewachsen ist. Dieser Aspekt ist nicht zu unterschätzen, denn South Harz Potash verfügt über eine umfangreiche Datenbank zu den Projekten im Südharz. Sie enthält die Ergebnisse von über 300 historischen Bohrungen. Ihr Wert ist immer schwer einzuschätzen, da man nie genau weiß, mit welcher Gründlichkeit und Sorgfalt die Arbeiten von den Vorbesitzern ausgeführt wurden. Da die beiden Bohrungen aus dem Winter, die bis 1985 durchgeführten Arbeiten eindrucksvoll bestätigt haben, steigt zwangsläufig das Vertrauen in die Aussagekraft der historischen Bohrungen und den Wert des gesamten Projekts.



Projektlandkarte (Archivbild)

Die Ressource wird von South Harz Potash auf 338 Millionen Tonnen erweitert

Neben der wichtigen Anhebung der Kategorie konnte auch der Umfang der Ressource gesteigert werden. Bislang umfasste die Schätzung 325 Millionen Tonnen Gestein mit einem Kaliumoxidgehalt (K2O) von 13,2 Prozent. Die neue angezeigte Ressource hingegen kommt auf 338 Millionen Tonnen mit eine Kaliumoxidgehalt von 12,9 Prozent. Zusätzlich konnte eine gänzlich neue Sylvinit-Mineralressource nachgewiesen werden. Sie umfasst insgesamt 290 Millionen Tonnen. Erfreulich ist, dass die Masse dieser neuen Ressource der angezeigten Kategorie zuzurechnen sind, denn 89 Prozent oder 258 Millionen Tonnen mit einem Kaliumoxidgehalt von 13,5 Prozent werden dieser Kategorie zugerechnet. Nur elf Prozent oder 32 Millionen Tonnen sind der abgeleiteten Kategorie zuzurechnen. Dieser Aspekt ist besonders wichtig, denn das Flöz mit der Sylvinit-Ressource befindet sich an einer für die Erschließung der Hauptressource besonders wichtigen Stelle. Das bedeutet, dass auf dem Weg zur Hauptressource nicht taubes, wertloses Gestein, sondern ebenfalls kaliumhaltige Mineralien "aus dem Weg geräumt" werden muss.

Die Scoping-Studie zum Ohmgebirge-Projekt will South Harz Potash bis Anfang August abschließen

Für die Wirtschaftlichkeit des Projekts ist dieser Aspekt von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Hinzu kommt eine weitere Carnallit-Ressource von 48 Millionen Tonnen mit einem Kaliumoxidgehalt von 9,8 Prozent. Sie gehört vollständig der abgeleiteten Kategorie an und stellt damit eine weitere unerwartete Erhöhung des Werts des Projekts dar. Für South Harz Potash geht es nun darum, die Minenplanung möglichst schnell abzuschließen. Dazu soll bis Anfang August eine Scoping-Studie abgeschlossen werden. In ihr dürften erstmals die technischen und wirtschaftlichen Parameter des Projekts deutlich sichtbar werden, weshalb nicht nur das Management, sondern auch die investierten Anleger dieser Auswertung mit großer Spannung entgegensehen werden.



Risikohinweis

Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der Nova Minerals Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Enthaltene Werte: AU000000DAV3

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )