Amazon arbeitet im Stillen an Impfstoffen gegen Brust- und Hautkrebs. Aktuell arbeitet der Tech-Konzern an einer Phase-1-Studie für die maßgeschneiderte Impftherapie. Amazon entwickelt Impfstoffe gegen Krebs. Gemeinsam mit Medizinern des Fred Hutchinson Cancer Center in Seattle soll gerade eine Therapie entstehen, die individueller, präziser und erschwinglicher ist als herkömmliche Wege. Sie tritt nun in die erste Phase klinischer Tests ein, die eine FDA-Zulassung erhalten hat. Demnach dürfen die Partner 20 ...

