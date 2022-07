Tagesausblick für 13.07.: DAX schließt wenig verändert. Euro fällt auf Parität!

Richard Pfadenhauer,

Die Unsicherheit unter den Marktteilnehmern ist weiterhin hoch. Der heute veröffentlichte ZEW-Konjunkturindex signalisierte, dass sich die Konjunkturerwartungen der Börsen- und Finanzexperten deutlich stärker eintrübten als zunächst erwartet wurde. DAX, CAC40 und EuroStoxx50 reagierten zeitweise mit deutlichen Abschlägen. Mit Unterstützung der Wall Street konnten die Verlusten wieder ausgebügelt werden.

An den Rentenmärkten standen Anleihen wieder hoch im Kurs. Die Renditen 10jähriger Staatspapiere sanken zurück in den Bereich des Tiefs von vergangener Woche. Die Zurückhaltung bei den Investoren zeigte sich auch bei den Edelmetallen und Öl. Der Gold- und Silberpreis schloss erneut etwas leichter. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil verlor im Tagesverlauf über vier Prozent. Zu den am heißesten diskutierten Themen zählt derzeit jedoch der Euro/US-Dollar. Heute sank der Euro kurzzeitig unter die Marke von einem US-Dollar!

Unternehmen im Fokus

Airbus konnte von positiven Analystenkommentaren profitieren. BASF meldete Eckdaten zum abgelaufenen Quartal und überraschte mit einem Gewinnplus. Die Aktie legte deutlich zu und zog das Papier des Spezialchemiekonzerns Lanxess mit nach oben. Die Funktürme von Deutsche Telekom werden voraussichtlich an das Konsortium um KKR, Stonepeak und GIP verkauft. Immobilienaktien wie Grand City Properties kamen nach negativen Analystenkommentaren unter Druck. Die Aktie der Deutschen Bank sinkt erneut auf den tiefsten Stand seit Herbst 2020.

Morgen meldet Gerresheimer Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal.

Wichtige Termine

Außenhandel China, Juni

Verbraucherpreisindex Deutschland, Juni (endgültig)

Verbraucherpreise Frankreich, Juni (endgültig)

Industrieproduktion Euro-Zone, Mai

US-Verbraucherpreise, Juni

Fed veröffentlicht "Beige Book" zur Wirtschaftslage

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 13.100/13.440/13.570 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.400/12.670/12.770 Punkte

Der DAX startete mit einem Gap unter 12.800 Punkte und sank kurzzeitig unter 12.700 Punkte. Mittags drehte der Markt nach oben. Die Tagesverluste wurden damit aufgeholt und die Unterstützung bei 12.770 Punkte bestätigt. Auf der Oberseite zeigte sich weiterhin die Widerstandsmarke bei 13.100 Punkte. Eine nachhaltige Erholung zeigt sich frühestens oberhalb dieser Marke. Unterstützung findet der Leitindex zwischen 12.400 und 12.770 Punkte.

DAXin Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 26.10.2020 - 12.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 13.07.2014- 12.07.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis inPkt. Cap-Level (obere Kursgrenze) in Pkt. FinalerBewertungstag DAX HB6W3Q 3,06* 12.500 13.000 16.08.2022 DAX HB6W3E 4,29* 11.500 12.000 16.08.2022

* max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.07.2022; 17:00 Uhr

Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. FinalerBewertungstag DAX HB6W4T 2,06* 13.000 12.500 16.08.2022 DAX HB6W4N 1,35* 12.500 12.000 16.08.2022

*max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.07.2022 17:00 Uhr

