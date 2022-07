Fluke Biomedical hat bekanntgegeben, dass die OneQA-Software für die Automatisierung von Tests und Workflows jetzt den meistverkauften Multifunktions-Patientensimulator ProSim 8 unterstützt. Fluke Biomedical OneQA ist eine branchenführende Softwareplattform für Qualitätssicherung, mit deren Hilfe Kliniken, unabhängige Serviceorganisationen und OEM-Serviceteams die Sicherheit, Effizienz und Genauigkeit von Tests medizinischer Geräte und Workflows zur Qualitätssicherung erhöhen können.

OneQA interoperability with ProSim 8 saves time and reduces error by automatically setting up the simulation to be sent to the monitor. (Graphic: Business Wire)