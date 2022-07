Rüstungsaktien bleiben gefragt. Die Papiere von Rheinmetall und Hensoldt haben am Dienstag deutliche Zugewinne verbucht, auch die Anteile von Airbus und MTU Aero Engines sind gestiegen. In einer Studie unterstrich der Experte Christophe Menard von Deutsche Bank Research, dass sich der "Superzyklus" durch Verteidigungsinvestitionen im zweiten Halbjahr entfalten werde.Airbus und MTU Aero Engines setzten sich an die DAX-Spitze. Airbus baut unter anderem den Militärtransporter A400M, ist aber zum Beispiel ...

