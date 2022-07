SANTA CLARA (IT-Times) - Der chronisch optimistische Vorstandsvorsitzende des US-Softwareunternehmens ServiceNow hat in einem Interview vor möglichen Konjunkturproblemen gewarnt und die Aktie abstürzen lassen. Die Aktie von ServiceNow Inc. (NYSE: NOW) fällt heute in den USA im Handel zeitweise um mehr...

Den vollständigen Artikel lesen ...