Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag mit dem Rückenwind des frühen Handels an der Wall Street etwas höher geschlossen. In Deutschland drückte der Einbruch des ZEW-Barometers auf das Sentiment. Bei den Einzelwerten setzte Nordex auch heute seine seit Mitte letzter Woche laufende Aufwärtsbewegung weiter fort. Die Aktie von Morphosys korrigierte dagegen heute nach den starken Kursgewinnen der letzten Tage. Und die Aktie von BYD verliert heute zweistellig. Die Aktie von Jinkosolar kämpft derzeit mit einem Gestrüpp von charttechnischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...