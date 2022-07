NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat die Einstufung für Flatexdegiro nach der Präsentation von Eckdaten zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. In einem herausfordernden Marktumfeld sei der Online-Broker bei den abgewickelten Transaktionen hinter der Erwartung der US-Investmentbank zurückgeblieben, schrieb Analyst Charlie Mayne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit der Bestätigung der zuletzt gesenkten Jahresprognose hingegen habe er in etwa gerechnet./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2022 / 17:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000FTG1111

FLATEXDEGIRO-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de