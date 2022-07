Der Leitindex Dow Jones Industrial fällt am Dienstag um 0,62 Prozent auf 30 981,33 Punkte.New York - Die Anleger an den US-Börsen haben vor der Veröffentlichung wichtiger Inflationsdaten doch noch kalte Füsse bekommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel am Dienstag um 0,62 Prozent auf 30 981,33 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,92 Prozent auf 3818,80 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,97 Prozent auf 11 744,99 Punkte. Damit weiteten die US...

Den vollständigen Artikel lesen ...