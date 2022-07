Prodapt, ein weltweit führender Anbieter in den Bereichen Beratung, Technologie und Managed Services für die Vernetzungsbranche, gab heute die Ernennung von Vishal Bhatnagar zum Executive Vice President mit Sitz in London bekannt.

Vishal Bhatnagar joins Prodapt to accelerate its European business. (Photo: Business Wire)

Vishal Bhatnagar bringt mehr als 26 Jahre Führungserfahrung mit und verfügt über einen technisch-kommerziellen Hintergrund in den Bereichen IT-Services, BPS, Produkte und Beratung. Er wird bei Prodapt für die Skalierung des europäischen Geschäfts verantwortlich sein, das sich auf strategische Telekommunikationskunden und Kunden im Bereich Connected Platforms and Software (CPS) konzentriert, einem neuen Wachstumsfokus für Prodapt.

Vor Prodapt hatte Vishal verschiedene Führungspositionen bei Sutherland, HCL, CAST und Capgemini (ehemals Patni/ iGATE) inne. "Ich fühle mich geehrt, zum Führungsteam von Prodapt zu gehören und freue mich darauf, zur Unternehmensentwicklung und zum hohen Wachstum von Prodapt beizutragen", sagte Vishal bei seinem Eintritt in das Corporate Leadership Team von Prodapt. "Nachdem ich den ersten Teil meiner Karriere bei Comverse, einem führenden Anbieter von Telekommunikationsprodukten, verbracht habe, sehe ich Prodapt als eine Art Heimkehr", fügte er hinzu.

"Wir freuen uns, Vishal Bhatnagar bei uns zu begrüßen", sagte Harsha Kumar, der Präsident von Prodapt. "Wir freuen uns darauf, Vishals Erfahrung bei der Ausarbeitung erfolgreicher Strategien, der Bereitstellung eines differenzierten Kundenerlebnisses und der Förderung führender Technologieinnovationen für uns zu nutzen. Vishal wird mit Mukul Gupta, EVP, zusammenarbeiten, um unser europäisches Geschäft voranzutreiben", fügte er hinzu.

Über Prodapt

Prodapt fokussiert sich ausschließlich auf die Vertikale Connectedness. Prodapt arbeitet mit den führenden Kreativen unserer hypervernetzten Welt zusammen. Zu den Kunden von Prodapt gehören Telekommunikationsbetreiber, Digital-/Multi-Service-Provider (D/MSP) sowie Technologie- und digitale Plattformunternehmen im Bereich Connectedness.

Prodapt entwickelt, integriert und betreibt Lösungen, die Technologien und Innovationen der nächsten Generation ermöglichen. Prodapt arbeitet mit weltweit führenden Unternehmen wie Google, Facebook, Amazon, Microsoft, AT&T, Verizon, CenturyLink, Adtran, Vodafone, Liberty Global, Windstream, Virgin Media, Rogers, Deutsche Telekom und vielen anderen zusammen. Dank der Kunden von Prodapt können heute mehr als eine Milliarde Menschen und fünf Milliarden Geräte miteinander in Verbindung bleiben.

Prodapt hat Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Lateinamerika, Indien und Afrika. Es ist Teil des 120 Jahre alten Unternehmenskonglomerats The Jhaver Group, das über 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an mehr als 64 Standorten weltweit beschäftigt.

